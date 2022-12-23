Порошенко привіз спецпризначенцям, які воюють під Бахмутом, бензовоз, каремати і спальники

П'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав підрозділу спецпризначенців бензовоз для пального, а також каремати і спальні мішки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Це питання ми вирішили за 12 годин. Батальйону спецпризначення, які воюють під Бахмутом, потрібна була техніка підвозити дизель на позиції. Підрозділи зазвичай розташовані у різних місцях. І для того, щоб вони всі функціонували нормально, одного бензовоза недостатньо, тож шукали ще одну автівку", - розповів Порошенко.
За його словами, бензовоз знайшли у Сумській області. Він відразу поїхав на Бахмут. "Це лише початок нашої співпраці, і ми будемо її продовжувати. Бо з кожної такої дії складається наша перемога", - додав політик.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Конгресу США заявляв, що битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна далі.
Також ми писали, що кілька днів тому росіяни втратили кілька позицій під Бахмутом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.