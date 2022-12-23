UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко привіз спецпризначенцям, які воюють під Бахмутом, бензовоз, каремати і спальники

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав підрозділу спецпризначенців бензовоз для пального, а також каремати і спальні мішки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Це питання ми вирішили за 12 годин. Батальйону спецпризначення, які воюють під Бахмутом, потрібна була техніка підвозити дизель на позиції. Підрозділи зазвичай розташовані у різних місцях. І для того, щоб вони всі функціонували нормально, одного бензовоза недостатньо, тож шукали ще одну автівку", - розповів Порошенко.

За його словами, бензовоз знайшли у Сумській області. Він відразу поїхав на Бахмут. "Це лише початок нашої співпраці, і ми будемо її продовжувати. Бо з кожної такої дії складається наша перемога", - додав політик.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Конгресу США заявляв, що битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна далі.

Також ми писали, що кілька днів тому росіяни втратили кілька позицій під Бахмутом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко