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Порошенко привез спецназовцам, воюющим под Бахмутом, бензовоз, карематы и спальники

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал подразделению спецназовцев бензовоз для горючего, а также карематы и спальные мешки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Этот вопрос мы решили за 12 часов. Батальону спецназа, воюющих под Бахмутом, нужна была техника подвозить дизель на позиции. Подразделения обычно расположены в разных местах. И для того, чтобы они все функционировали нормально, одного бензовоза недостаточно, поэтому искали еще одну машину", - рассказал Порошенко.

По его словам, бензовоз обнаружили в Сумской области. Он сразу уехал на Бахмут. "Это только начало нашего сотрудничества, и мы будем его продолжать. Потому что из каждого такого действия складывается наша победа", - добавил политик.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Конгрессу США заявлял , что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война дальше.

Также мы писали, что несколько дней назад россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом.

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Петр Порошенко