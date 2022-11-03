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Порошенко привіз у навчальний центр УДА дефіцитне обладнання

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Четвер 03 листопада 2022 09:07
Порошенко привіз у навчальний центр УДА дефіцитне обладнання Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко передав у військовий навчальний центр Української добровольчої армії тренажер для підготовки операторів ПЗРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Сьогодні, як ми і обіцяли, ми робимо внесок у забезпечення навчальної бази для тих, хто проходить тут навчання. Коли я запитав у "Рембо" (керівник центру - Роман Танетко, депутат Дніпропетровської облради від "ЄС", - ред.), про що він мріє, він мені сказав: «мріємо ми в першу чергу про тренажер для ПЗРК. Але коштує він дуже дорого, понад 1,5 мільйона гривень, і черга розписана по підрозділам ЗСУ", - повідомив Порошенко.

За його словами, зараз підготовка операторів ПЗРК вкрай актуальна, оскільки російські загарбники перейшли до нової тактики щодо атак по цивільним об’єктам.

"Під ударом знаходяться об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Ми бачимо, що різко зростає активність повітряних сил росіян на фронті, і саме тому сьогодні досвідчені оператори, які зможуть захистити українське небо, потрібні як повітря", - додав політик.

Порошенко також повідомив, що навчальний центр може бути долучений до підготовки операторів БПЛА "Poseidon" проекту "Очі арти", який реалізується спільно з ГО "Справа громад".

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська вдарили по Харкову. Обстріли припали по Київському району, внаслідок "прильотів" сталася пожежа.

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