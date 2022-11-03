Порошенко привез в учебный центр УДА дефицитное оборудование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Сегодня, как мы и обещали, мы вносим вклад в обеспечение учебной базы для тех, кто проходит здесь обучение. Когда я спросил у "Рэмбо" (руководитель центра - Роман Танетко, депутат Днепропетровского облсовета от "ЕС", - ред.), о чем он мечтает, он мне сказал: "мечтаем мы в первую очередь о тренажере для ПЗРК. Но стоит он очень дорого, более 1,5 миллиона гривен, и очередь расписана по подразделениям ВСУ", - сообщил Порошенко.

По его словам, сейчас подготовка операторов ПЗРК крайне актуальна, поскольку российские захватчики перешли к новой тактике атак по гражданским объектам.

"Под ударом находятся объекты критической энергетической инфраструктуры. Мы видим, что резко возрастает активность воздушных сил россиян на фронте, и именно поэтому сегодня опытные операторы, которые могут защитить украинское небо, нужны как воздух", - добавил политик.

Порошенко также сообщил, что учебный центр может быть включен в подготовку операторов БПЛА "Poseidon" проекта "Очі арти", который реализуется совместно с ОО "Справа громад".