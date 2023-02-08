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Порошенко привіз допомогу розвідникам на північний фронт

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз у розвідбатальйон на північному напрямку термінали Starlink, радіостанції, автомобільні шини, хімічні грілки для рук та інше спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ми спеціально закупаємо зараз саме для артилерійських підрозділів, для розвідувальних, бо маніпулятори цінні. У нас зараз черга на DAFи вишикувалась. Ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб забезпечити контрнаступ української армії, який має зірвати наступ армії російської. І сьогодні кожен має зробити все, що можна, щоб якнайшвидше поставити в війська все необхідне", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що Україна не використовуватиме далекобійні ракети GLSDB, які пообіцяли передати США, для ударів по Росії.

Також ми писали, що, за словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова, Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі на території Росії.

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