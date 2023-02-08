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Порошенко привез помощь разведчикам на северный фронт

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко привез в разведбатальон на северном направлении терминалы Starlink, радиостанции, автомобильные шины, химические грелки для рук и другое снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы специально закупаем сейчас именно для артиллерийских подразделений, для разведывательных, потому что манипуляторы ценные. У нас сейчас очередь на DAFы выстроилась. Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы обеспечить контрнаступление украинской армии, которое должно сорвать наступление армии российской. И сегодня каждый должен сделать все, что можно, чтобы как можно быстрее поставить в войска все необходимое", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранееминистр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украина не будет использовать дальнобойные ракеты GLSDB, пообещавшие передать США, для ударов по России.

Также мы писали, что,по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, у Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории России.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины