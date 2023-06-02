Порошенко привіз десантникам у Донецькій області тягач Foden та мобільний шиномонтаж

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав тягач Foden та майстерню мобільного шиномонтажу у десантний підрозділ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

Вантажівка Foden, обладнана мультиліфтом, за лічені хвилини піднімає контейнер з боєприпасами чи бронетехніку довжиною до 7 метрів і вагою до 18 тонн.

Мобільний шиномонтаж - новий проект Фонду Порошенка та ГО "Справа Громад". У спеціально обладнаному контейнері є багатофункціональний шиномонтажний верстат, який може "перевзувати" практично всі колеса для військової техніки. Є