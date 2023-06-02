Порошенко привіз десантникам у Донецькій області тягач Foden та мобільний шиномонтаж
Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав тягач Foden та майстерню мобільного шиномонтажу у десантний підрозділ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
Вантажівка Foden, обладнана мультиліфтом, за лічені хвилини піднімає контейнер з боєприпасами чи бронетехніку довжиною до 7 метрів і вагою до 18 тонн.
Мобільний шиномонтаж - новий проект Фонду Порошенка та ГО "Справа Громад". У спеціально обладнаному контейнері є багатофункціональний шиномонтажний верстат, який може "перевзувати" практично всі колеса для військової техніки. Є
"Евакуйовуватиме та перевозитиме техніку: бетери, тягачі, вантажівки та навіть деякі САУ. Тягатиме БК, продукти і все що можна запхнути в контейнер. Не дарма ж він такий величезний. Допомагатиме хлопцям та дівчатам приборкувати залізо і перемагати", - додав Порошенко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна офіційно попросила Берлін передати далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 км, що дозволили б Києві бити по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.
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