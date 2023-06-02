Порошенко привез десантникам в Донецкой области тягач Foden и мобильный шиномонтаж

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал тягач Foden и мастерскую мобильного шиномонтажа в десантное подразделение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

Грузовик Foden, оборудованный мультилифтом, в считанные минуты поднимает контейнер с боеприпасами или бронетехнику длиной до 7 метров и весом до 18 тонн.

Мобильный шиномонтаж - новый проект Фонда Порошенко и ОО "Справа громад". В специально оборудованном контейнере имеется многофункциональный шиномонтажный станок, который может "переобувать" практически все колеса для военной техники. Есть