Порошенко привіз 79-й бригаді у Донецькій області мобільний банно-побутовий комплекс та спецтехніку

"Сьогодні завезли їм планшети та телевізори, щоб розвідка могла коригувати вогонь. Привезли і дефіцитний товар - шини. Бо велика кількість волонтерів завозять на фронт машини, а ось коліс не вистачає завжди", - повідомив Порошенко.

За його словами, можливість мати нормальні побутові умови особливо в холодну пору року дуже важлива для бійців.

Волонтери ГО "Справа громад" планують передати на фронт не менше п’яти десятків подібних комплексів. Як відомо, фонд подвоює суму, зібрану небайдужими українцями для допомоги ЗСУ.

Першу мобільну лазню подарували легендарній 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу у Харківській області й звільняла Ізюм.