Порошенко привез 79-й бригаде в Донецкой области мобильный банно-бытовой комплекс и спецтехнику

"Сегодня завезли им планшеты и телевизоры, чтобы разведка могла корректировать огонь. Привезли и дефицитный товар - шины. Потому что большое количество волонтеров завозят на фронт машины, а вот колес не хватает всегда", - сообщил Порошенко.

По его словам, возможность иметь нормальные бытовые условия особенно в холодное время года очень важна для бойцов.

Волонтеры ОО "Справа громад" планируют передать на фронт не менее пяти десятков подобных комплексов. Как известно, фонд удваивает сумму, собранную неравнодушными украинцами для помощи ВСУ.

Первую мобильную баню подарили легендарной 25-й бригаде, которая отличилась во время контрнаступления в Харьковской области и увольняла Изюм.