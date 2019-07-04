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Порошенко приветствует отмену регистрации Клюева

Новости » Выборы 2019    04.07.2019 - 07:41
Порошенко приветствует отмену регистрации Клюева
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Решение ЦИК Порошенко считает справедливым

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины приветствует решение ЦИК об отмене регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева. Об этом политик написал на Facebook.

"Я поздравляю взвешенное и справедливое решение, которое только что приняла Центральная избирательная комиссия. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной раде будет меньше. Благодаря настоянию общественных активистов и команды "Европейской солидарности" ЦИК отменил регистрацию экс-главы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста. Реваншисты не пройдут! Украина победит!", – написал Порошенко.

ЦИК продолжит отменять регистрацию кандидатов, если обнаружит нарушения ЦИК объяснил решение об отмене регистрации Клюева
Новости Украины Порошенко Зеленский Порошенко ПетрКлюевЦентральная избирательная комиссия
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