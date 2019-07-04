Порошенко вітає відміну реєстрацію Клюєва

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Рішення ЦВК Порошенко вважає справедливим

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України вітає рішення ЦВК про скасування реєстрації кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва. Про це політик написав на Facebook.

"Я вітаю виважене і справедливе рішення, яке щойно прийняла Центральна виборча комісія. На кількох сепаратистів та ворогів України у новій Верховній раді буде менше. Завдяки наполяганню громадських активістів і команди "Європейської солідарності" ЦВК скасувала реєстрацію ексголови Адміністрації Януковича Андрія Клюєва та одного промосковського пропагандиста. Реваншисти не пройдуть! Україна переможе!", – написав Порошенко.