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Таиланд утвердил безвиз для Украины

Новости » Общество    22.11.2018 - 12:01
Таиланд утвердил безвиз для Украины
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украинцы могут путешествовать в Таиланд без виз до 30 дней

Правительство Таиланда приняло позитивное решение о введении безвизового режима для украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Украины Петра Порошенко.

В частности, путешествовать в Таиланд граждане Украины могут без виз, если цель посещения страны - туристическая.

"Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без траты времени на визовые формальности с туристической целью и на срок до 30 суток", - отметил Порошенко.

Также он добавил, что Украина продолжает работу над расширением перечня стран, куда можно будет путешествовать без оформления виз.

Таиланд утвердил безвиз для Украины

Отметим, недавно также приняли решение об отмене консульского сбора для украинцев, которые путешествуют в Таиланд. Новвовведение планировалось с 1 декабря 2018 года. Однако решение вступило в силу на полмесяца раньше - с 15 ноября.

Напомним, 2 ноября вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Катаром. Добавим, что с начала 2018 года Государственная фискальная служба выдала украинцам более 4,2 миллиона паспортов для выезда за границу.

С сегодняшнего дня вступил в силу безвиз с Катаром Украина подписала соглашение о безвизе с Уругваем
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