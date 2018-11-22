Таїланд затвердив безвіз для України

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Українці можуть подорожувати в Таїланд без віз терміном до 30 днів

Уряд Таїланду ухвалив позитивне рішення про введення безвізового режиму для українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента України Петра Порошенка.

Зокрема, подорожувати в Таїланд громадяни України можуть без віз, якщо мета відвідування країни - туристична.

"Відтепер українські громадяни зможуть подорожувати в цю країну без витрати часу на візові формальності з туристичною метою та на строк до 30 діб", - зазначив Порошенко.

Також він додав, що Україна продовжує роботу над розширенням переліку країн, куди можна буде подорожувати без оформлення віз.

Відзначимо, нещодавно було також ухвалене рішення про скасування консульського збору для українців, які подорожують до Таїланду. Нововведення планувалося з 1 грудня 2018 року. Однак рішення вступило в силу на півмісяця раніше - з 15 листопада.

Нагадаємо, 2 листопада набула чинності угода про безвізовий режим між Україною та Катаром. Додамо, що з початку 2018 року Державна фіскальна служба видала українцям більше 4,2 мільйона паспортів для виїзду за кордон.