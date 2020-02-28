Порошенко пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Порошенко также сообщил, что Шевченковский суд Киева "отменил постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы приглашены на допрос".

"Постановление отменено. Судья принял решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", - отметил он.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе Порошенко на допрос. Он должен был явиться на допрос в качестве свидетеля.

РБК-Украина писало, что в начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Однако, ранее сообщалось, что ГБР проводит расследование в 13 уголовных процессах с участием пятого президента Украины Петра Порошенко. Среди производств, в которых проводит расследование ГБР, - переход украинских кораблей через Керченский пролив, что повлекло за собой введение военного положения в Украине год назад. Кроме того, расследование проводят по факту его незаконной переправки через госграницу с использованием поддельных документов (Мальдивы).