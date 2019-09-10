Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Она сообщила, что допрос Порошенко должен был начаться в 9:30 в деле о государственной измене о невыполнении решения суда относительно назначения членов Высшего совета правосудия.

По ее словам, на сегодня запланирован еще один допрос Порошенко на 14:00. Однако пресс-секретарь не уточнила, по какому делу должен состояться этот допрос.

Как сообщало РБК-Украина, 6 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Спикер ГБР Анжелика Иванова сообщила, что следующие допросы Порошенко запланированы на 10, 13, 18 на 27 сентября и 3 октября.

Отметим, ранее допрос Порошенко в ГБР планировался на 14:00 3 сентября, однако его адвокат заявил, что он не будет участвовать в следственных действиях.

Напомним, ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявлял, что Порошенко не могут принудительно доставить на допрос из-за депутатского иммунитета.