Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко не з'явився на допит до Державного бюро розслідувань. Про це в коментарі РБК-Україна сказала прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова.

Вона повідомила, що допит Порошенка мав початися у о 9:30 у справі про державну зраду щодо невиконання рішення суду відносно призначення членів Вищої ради правосуддя.

За її словами, на сьогодні запланований ще один допит Порошенка на 14:00. Однак прес-секретар не уточнила, у якій справі має відбутися цей допит.

Як повідомляло РБК-Україна, 6 вересня п'ятий президент України Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Речник ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що наступні допити Порошенка заплановані на 10, 13, 18 а 27 вересня та 3 жовтня.

Відзначимо, раніше допит Порошенка в ДБР планувався на 14:00 3 вересня, проте адвокат екс-президента заявив, що він не братиме участі в слідчих діях.

Нагадаємо, раніше глава Державного бюро розслідувань Роман Труба заявляв, що Порошенка не можуть примусово доставити на допит через депутатський імунітет.