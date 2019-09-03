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Порошенко не могут принудительно доставить на допрос, - Труба

Новости » Политика    03.09.2019 - 15:28
Порошенко не могут принудительно доставить на допрос, - Труба
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Порошенко повторно направят повестку на допрос

Пятого президента Украины Петра Порошенко не могут принудительно доставить на допрос из-за депутатского иммунитета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Государственного бюро расследований Роман Труба.

По словам Трубы, Порошенко не пришел на допрос по той причине, что стал нардепом и работает в сессионном зале.

"Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР. Напомню, что депутатский иммунитет пока не позволяет применить к нему норму УПК о принудительном приводе", - добавил он.

Он также подчеркнул, что Порошенко повторно направят повестку на допрос.

Отметим, допрос Порошенко был назначен на 14:00, однако адвокат экс-президента заявил, что он не будет участвовать в сегодняшних следственных действиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Порошенко расследуют возможные факты организации незаконной переправки через границу, продажу "Кузни на Рыбальском" и еще около десятка дел, где он проходит свидетелем.

Сегодня Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов с 1 января 2020 года.

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