Порошенко прибыл в ГБР после вызова на допрос

В Государственное бюро расследований (ГБР) прибыл пятый президент Украины Петр Порошенко после того, как его вызвали на допрос. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, Петр Порошенко прибыл не на допрос.

"Порошенко пришел не на допрос. Ведь допрос в ГБР назначен на завтра ", - сообщил источник.

По словам собеседника, пока цель визита пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственное бюро выясняется.

"Время допроса не можем сказать, но допрос Порошенко будет завтра. Сегодня (24 июля - ред.) допроса нет", - добавил источник.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в ГБР вызывали пятого президента Петра Порошенко на допрос 17 июля, однако он не пришел.

Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба заявлял, что Порошенко вызывают повторно на допрос по делу о возможном уклонении от налогов от продажи завода "Кузница на Рыбацкой"

Кроме того, заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов подавал в ГБР заявления об открытии уголовных дел по поводу действий Порошенко. Труба ранее говорил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений" Порошенко и введения военного положения.

Отметим, ГБР сейчас расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, бюро открыло дело по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине.