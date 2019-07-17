Порошенко повторно вызовут на допрос, - Труба

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко повторно вызовут на допрос по делу о возможном уклонении от налогов от продажи завода "Кузница на Рыбацкой"

Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом на брифинге заявил директор Госбюро расследований Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Порошенко повторно вызовут на допрос по делу о возможном уклонении от налогов от продажи завода "Кузница на Рыбацкой". Отметим, что по состоянию на сегодня ГБР расследует 11 производств, связанных с Порошенко.

"Сегодня для допроса был вызван Порошенко как свидетель по делу о возможном уклонении от налогов от продажи Кузни. Порошенко на допрос не пришел, по этому делу уже допросили Тигипко и провели выемку документов. Никому не объявлено подозрение, Порошенко должен быть заинтересован в даче показаний. В связи с тем, что он не пришел, будет повторно вызван для проведения следственных действий", - заявил Труба.

Отметим, что адвокат Порошенко объяснял, почему у 5 президента не получилось прийти на допрос. По его словам, причина в том, что Порошенко готовится к парламентским выборам и постоянно находится за пределами Киева.

Как писало РБК-Украина ранее, заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов подавал в ГБР заявления об открытии уголовных дел по поводу действий Порошенко. Труба ранее говорил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений" Порошенко и введения военного положения.

Кроме этого, САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петра Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.