Порошенко прибув в ДБР після виклику на допит

В Державне бюро розслідувань (ДБР) прибув п'ятий президент України Петро Порошенко після того, як його викликали на допит. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.

Як повідомило джерело, Петро Порошенко прибув на допит.

"Порошенко не прийшов на допит. Адже допит в ДБР призначено на завтра ", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника, поки мета візиту п'ятого президента України Петра Порошенка в Державне бюро з'ясовується.

"Час допиту не можемо сказати, але допит Порошенко буде завтра. Сьогодні (24 липня - ред.) допиту немає", - додало джерело.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в ДБР викликали п'ятого президента Петра Порошенка на допит 17 липня, однак він не прийшов.

Раніше директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявляв, що Порошенко викликають на допит повторно по справі про можливе ухилення від податків від продажу заводу "Кузня на Рибальському"

Крім того, заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов подавав в ГБР заяви про відкриття кримінальних справ з приводу дій Порошенка. Труба раніше говорив, що заяви Портнова стосуються економічних злочинів" Порошенко та введення воєнного стану.

Зазначимо, ДБР зараз розслідує вісім кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.