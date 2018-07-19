Порошенко поблагодарил за поддержку Люксембургом суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты посла Люксембурга в Украине Жерара Пьера Леона Филипса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, сегодня, 19 июля, глава государства принял верительные грамоты посла Великого Герцогства Люксембург в Украине Жерара Пьера Леона Филипса.

В ходе встречи с послом, Порошенко поблагодарил за поддержку Люксембургом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за последовательное соблюдение санкционного режима против РФ и сотрудничество в рамках международных организаций.

"Собеседники согласились с необходимостью приложить совместные усилия с целью усиления позитивной динамики политического диалога, а также активизации взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Порошенко также принял верительные грамоты посла Марокко в Украине Эль Фауз Ашаби.