Порошенко прийняв вірчі грамоти посла Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі

Президент України Петро Порошенко запропонував Марокко скасувати візи для українців. З такою ініціативою Порошенко виступив, приймаючи вірчі грамоти посла Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі, повідомляє прес-служба глави держави.

Так, спілкуючись з послом Марокко, Порошенко висловив сподівання щодо активізацію політичного діалогу між країнам для розвитку двосторонньої співпраці.

"Глава держави запропонував марокканській стороні ухвалити рішення стосовно скасування візових вимог для українських громадян, які відвідують Марокко з туристичною метою", - повідомляє прес-служба Порошенка.

Крім того, сторони підкреслили важливість налагодження взаємодії між Україною та Морокко в рамках ООН і у процесі отримання Україною статусу спостерігача в Організації ісламського співробітництва.

Нагадаємо, у травні заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв у Фауз Ель Ашабі копії вірчих грамот.