Порошенко подякував за підтримку Люксембургом суверенітету та територіальної цілісності України

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти посла Люксембурга в Україні Жерара Леона П’єра Філіпса. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Так, сьогодні, 19 липня, глава держави прийняв вірчі грамоти посла Великого Герцогства Люксембург в Україні Жерара Леона П’єра Філіпса.

У ході зустрічі з послом, Порошенко подякував за підтримку Люксембургом суверенітету та територіальної цілісності України, а також за послідовне дотримання санкційного режиму проти РФ й співпрацю в рамках міжнародних організацій.

"Співрозмовники погодилися із необхідністю докласти спільних зусиль з метою посилення позитивної динаміки політичного діалогу, а також активізації взаємодії у торговельно-економічній та інвестиційній сферах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Порошенко також прийняв вірчі грамоти посла Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі.