Порошенко принял отставку первого заместителя главы АП

Фото: Виталий Ковальчук (facebook.com/vitalij.kovalchuk)

Ковальчук уволен согласно поданному заявлению

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Виталия Ковальчука с должности первого заместителя главы Администрации президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте Администрации президента.

Отмечается, что Ковальчук был уволен согласно поданному им ранее заявлению.

"Уволить Ковальчука Виталия Анатольевича с должности Первого заместителя Главы Администрации Президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук подал в отставку 17 мая. Ковальчук решил уйти в отставку после назначения даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. В администрации Порошенко он курировал взаимодействие с Кабинетом министров и регионами.

РБК-Украина писало, что сегодня, 19 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко также уволил Игоря Райнина с должности главы администрации президента. Райнин занимал должность главы Администрации президента с августа 2016 года.

Ранее Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.