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Порошенко прийняв відставку першого заступника глави АП

Новини » Політика    19.05.2019 - 22:31
Порошенко прийняв відставку першого заступника глави АП
Фото: Віталій Ковальчук (facebook.com/vitalij.kovalchuk)

Ковальчука звільнено згідно з поданою заявою

Чинний президент України Петро Порошенко звільнив Віталія Ковальчука з посади першого заступника глави Адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті Адміністрації президента.

Зазначається, що Ковальчука було звільнено згідно з поданою ним раніше заявою.

"Звільнити Ковальчука Віталія Анатолійовича з посади Першого заступника Глави Адміністрації Президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі.

Раніше повідомлялося, що перший заступник глави Адміністрації президента України Віталій Ковальчук подав у відставку 17 травня. Ковальчук вирішив піти у відставку після призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. В адміністрації Порошенка він курирував взаємодію з Кабінетом міністрів і регіонами.

РБК-Україна писало, що сьогодні, 19 травня, чинний президент України Петро Порошенко також звільнив Ігоря Райніна з посади голови адміністрації президента. Райнін обіймав посаду голови Адміністрації президента з серпня 2016 року.

Раніше Петро Порошенко звільнив Миколу Кулебу з посади уповноваженого президента України з прав дитини.

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