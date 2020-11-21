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Порошенко примет участие в форуме по вопросам безопасности в Галифаксе

Киев, Суббота 21 ноября 2020 21:29
Порошенко примет участие в форуме по вопросам безопасности в Галифаксе
Фото: Петр Порошенко во время форума по вопросах безопасности в Галифаксе (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Лидер политической партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко примет участие в ежегодном Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе, который состоится 20-22 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Во время мероприятия, который традиционно соберет круг влиятельных международных деятелей и экспертов по проблематике мировой безопасности, Петр Порошенко представит собственное видение противодействия современным вызовам и угрозам и укрепление основ демократического мироустройства.

Как сообщает пресс-служба, особое внимание будет оказано противодействию продолжающейся российской агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Порошенко назвал главные задания в сфере безопасности для Украины. Среди них, в частности, ускорение интеграции в НАТО и ЕС, усиление санкций против России.

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