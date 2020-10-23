фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал главные задания для Украины в сфере безопасности. Среди них - ускорение интеграции в НАТО и ЕС, усиление санкций против России.

Об этом Порошенко заявил во время выступления на Форуме по вопросам безопасности в Киеве.

"Во-первых, чрезвычайно важной является внутренняя сплоченность, единство, доверие со стороны партнеров. Во-вторых, жизненно важно удвоить темпы нашей интеграции в европейское и евроатлантическое сообщество. Хотя сейчас Украина топчется на месте. Но это требование Конституции, которое мы совместно сделали в 2019-м году", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что нужно усилить координацию усилий с международными партнерами и выходить против Российской Федерации с объединенной четкой позицией коалиции.

"Стоит готовиться к тому, что РФ сейчас готова к сворачиванию диалога с Западом. Россия будет становиться все менее сговорчивой, поэтому быстрых результатов не будет, и не надо обманывать людей", - предостерегает Порошенко.

Он также выразил надежду, что после президентских выборов к мирному процессу активно подключатся Соединенные Штаты Америки.

"Следует возобновить переговоры относительно дорожной карты Минских соглашений. Настаивать на выводе российских войск и оружия с территории Украины, восстановления контроля над границей, учреждения миротворческой миссии ООН. В 2017-м году мы, наконец, получили согласие всех участников процесса. Граница на первом этапе должна быть перекрыта миротворцами с мандатом Совета Безопасности ООН", - убежден лидер "Европейской солидарности".

Кроме этого, Порошенко настаивает на усиленном режима санкций против России, и одновременное дальнейшее укрепление устойчивости в противостоянии российской агрессии.

"Нужна оборонительное летальное оружие для перевооружения и усиления армии. Не надо ограничиваться Джавелинами и турецкими боевыми дронами, которые были закуплены нашей командой. Надо перейти к усилению противовоздушной обороны, к закупке ЗРК Пэтриот, потому что надо быть готовым к воздушному удару РФ. Нам нужно высокоточное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы", - добавляет Порошенко.

Политик также призвал усилить меры кибербезопасности, остановить антиукраинские проекты типа Северного потока-2 и продвигать международное признание Православной церкви Украины.

Напомним, во время визита в Лондон президент Владимир Зеленский заявил о необходимости предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

До этого Зеленский анонсировал реформы для получения ПДЧ для НАТО.

Кроме того, Владимир Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину - ее членство в НАТО.