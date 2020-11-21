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Порошенко візьме участь у безпековому форумі в Галіфаксі

Київ, Субота 21 листопада 2020 21:29
Порошенко візьме участь у безпековому форумі в Галіфаксі
Фото: Петро Порошенко під час безпекового форуму в Галіфаксі (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Лідер політичної партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко візьме участь у щорічному Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі, який відбудеться 20-22 листопада.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Під час заходу, який традиційно збере коло впливових міжнародних діячів та експертів з проблематики світової безпеки, Петро Порошенко представить власне бачення протидії сучасним викликам і загрозам та зміцнення засад демократичного світоустрою.

Як повідомляє прес-служба, важливу увагу буде надано триваючій протидії російській агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Порошенко назвав головні безпекові завдання для України. Серед них, зокрема, прискорення інтеграції до НАТО та ЄС, й посилення санкцій проти Росії.

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