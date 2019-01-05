ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія в Україну

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 15:05
Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія в Україну
Фото (president.gov.ua)

Президент подякував Варфоломію за надання Україні томосу про автокефалію

Президент України Петро Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського президента.

"Ваша Всесвятість, величезне вам спасибі. Хочу підкреслити, ми чекаємо вас в Україні. І чекаємо з нетерпінням", - звернувся Порошенко до Вселенського патріарха по завершенню урочистої церемонії підписання томосу про автокефалію Православної церкви України.

Також президент подякував Варфоломію за надання Україні томосу про автокефалію.

"Ще раз слова великої вдячності від імені українського народу, від імені нашої нації вашій святості за ту величезну справу, яку ви зробили. І серед п'ятнадцяти зірок автокефальних православних церков зараз з'явилася українська зірочка. Це дуже важливо", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

Варфоломій після підписання томосу про автокефалію Єдиної помісної православної церкви заявив, що Константинополь завжди буде стояти на стороні України.

Томос для Православної церкви України: усі подробиці Після вручення томосу постане автокефальна Православна церква України, - Порошенко
Новини України Порошенко ПетроВселенский патриархат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся