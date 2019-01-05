Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія в Україну

Фото (president.gov.ua)

Президент подякував Варфоломію за надання Україні томосу про автокефалію

Президент України Петро Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського президента.

"Ваша Всесвятість, величезне вам спасибі. Хочу підкреслити, ми чекаємо вас в Україні. І чекаємо з нетерпінням", - звернувся Порошенко до Вселенського патріарха по завершенню урочистої церемонії підписання томосу про автокефалію Православної церкви України.

Також президент подякував Варфоломію за надання Україні томосу про автокефалію.

"Ще раз слова великої вдячності від імені українського народу, від імені нашої нації вашій святості за ту величезну справу, яку ви зробили. І серед п'ятнадцяти зірок автокефальних православних церков зараз з'явилася українська зірочка. Це дуже важливо", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

Варфоломій після підписання томосу про автокефалію Єдиної помісної православної церкви заявив, що Константинополь завжди буде стояти на стороні України.