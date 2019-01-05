Константинополь всегда будет стоять на стороне Украины, - Варфоломей

Фото (president.gov.ua)

Патриарх Варфоломей выступил после подписания томоса об автокефалии

Константинополь всегда будет стоять на стороне Украины. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей после подписания томоса об автокефалии Единой поместной православной церкви, передает РБК-Украина.

"Это было ваше право просить и добиваться для себя автокефалии. Это были и сила, и правда вашей матери церкви, в Константинополе дарить вам достоинство автокефалии. Мы с искренним сердцем молимся за это. Чтобы вы оказались достойными этого дара, а ваша церковь присоединилась к сообществу церквей - сестер в православной единства и совместной работы", - заявил Варфоломей.

Патриарх отметил, что Константинополь будет поддерживать Украину.

"Мы также имеем честь приветствовать в нашем обществе президента Украины, светлейшего господина Петра Порошенко, который так ревностно приближал этот день. Мы выражаем всем вам благодарность и благословение от имени матери церкви. Церковь всегда будет стоять на вашей стороне в надежде, относя молитву и работая для вашего добра, надеясь, что вновь возникшая православная церковь в Украине будет стоять непоколебимо. Христос среди нас", - добавил он.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей сегодня в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины