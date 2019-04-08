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Порошенко придет на дебаты на "Суспільне" 19 апреля

Новости » Выборы 2019    08.04.2019 - 18:31
Порошенко придет на дебаты на "Суспільне" 19 апреля
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В штабе заявили, что Порошенко может прийти на дебаты и на НСК "Олимпийский"

Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты на "Супільному" 19 апреля, как того требует закон. Об этом сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга.

По его словам, Порошенко может прийти на дебаты и на НСК "Олимпийский", если позволит время. При этом в штабе заявили, что Порошенко считает 14 апреля ключевой датой для проведения дебатов с Зеленским.

"Президент примет участие в дебатах 19 апреля, так как этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном телевидении", - сказал он.

В штабе подчеркнули, что  предложение Порошенко провести первые дебаты с кандидатом на должность президента Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля остается в силе.

Напомним, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что действующий президент Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля. Отметим, что ранее глава государства заявлял, что дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский" должны состояться 14 апреля 2019 года.

Добавим, ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что официальные дебаты между кандидатами в президенты за счет государственного бюджета состоятся только в студии Национальной общественной телерадиокомпании.

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