Порошенко прийде на дебати на "Суспільне" 19 квітня

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

У штабі заявили, що Порошенко може прийти на дебати і на НСК "Олімпійський"

Президент України Петро Порошенко прийде на дебати на "Супільному" 19 квітня, як того вимагає закон. Про це повідомив спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв під час брифінгу.

За його словами, Порошенко може прийти на дебати і на НСК "Олімпійський", якщо дозволить час. При цьому в штабі заявили, що Порошенко вважає 14 квітня ключовою датою для проведення дебатів із Зеленським.

"Президент візьме участь у дебатах 19 квітня, так як цього вимагає закон. В законі не написано приходити на стадіон. У нормі закону написано, що передбачена участь у дебатах на Суспільному телебаченні", - сказав він.

У штабі наголосили, що пропозиція Порошенко провести перші дебати з кандидатом на посаду президента Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" 14 квітня залишається в силі.

Нагадаємо, голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що чинний президент Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня. Зазначимо, що раніше глава держави заявляв, що дебати між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійський" повинні відбутися 14 квітня 2019 року.

Додамо, раніше у Центральній виборчій комісії заявили, що офіційні дебати між кандидатами в президенти за рахунок державного бюджету відбудуться тільки в студії Національної суспільної телерадіокомпанії.