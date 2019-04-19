Порошенко прибыл на марш на Майдане Независимости

Президент Украины и кандидат на пост президента Петр Порошенко прибыл на Майдан Независимости. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что сейчас на Майдане проходит марш "Защити Украину". Во время акции на Майдане собралось около двух тысяч граждан. Кроме того, на Михайловской площе растянули несколькометровый флаг Украины.

На сцене на Майдане Независимости выступали артисты, министры и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Фото: марш "Защити Украину" (РБК-Украина)

Организаторы акции установили сцену с предвыборным слоганом Порошенко - "Мы идем своим путем. Петр Порошенко". Многие участники акции пришли с государственными флагами.

По состоянию на 15:30, митингующие в поддержку Порошенко пошли с Майдана к стадиону.

Фото: шествие митингующих (РБК-Украина) Напомним, сегодня вечером должны состояться дебаты между кандидатами Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Дебаты 19 апреля покажут более 20 зарубежных каналов.

Ранее сообщалось, что возле НСК "Олимпийский" усилили меры безопасности. Отметим, пускать людей на дебаты начнут после 16:00, будут установлены специальные фильтрационные пункты. Правоохранители готовятся в присутствии 60 тысяч зрителей на стадионе. Правоохранители не позволяют парковаться автомобилей на прилегающих к стадиону улицах.

Ранее также стало известно, что Зеленский не будет принимать участие в теледебатах на "Суспільному". До этого Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе дебатов на телеканале с 20:00 на 21:00.