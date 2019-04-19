Порошенко прибыл на дебаты в студию "Суспільного"

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Владимир Зеленский не прибыл на дебаты в студию "Суспільного"

Президент Петр Порошенко прибыл на "Суспільне" для участия в дебатах перед вторым туром выборов. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Модератор теледебатов Мирослава Барчук сообщила, что Владимир Зеленский не прибыл на дебаты в студию "Суспільного".

Отметим, до этого Порошенко и Зеленский провели публичные дебаты на НСК "Олимпийский". Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали на колени во время дебатов на стадионе.

"Я готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов стать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего отца. И вас приглашаю", - сказал Зеленский.

Отметим, до этого Порошенко и Зеленский провели публичные дебаты на НСК "Олимпийский".

Напомним, в штабе Зеленского заявляли, что он не придет на дебаты в телестудии. Ради участия обоих кандидатов после стадиона Центральная избирательная комиссия перенесла эфир на 21:00. Кандидаты в течение часа могли бы провести последние дебаты перед выборами. Однако все это время будет предоставлено Петру Порошенко.

Сегодня стало известно, что Порошенко потратил на агитацию перед вторым туром вдвое больше Зеленского. В частности, президент потратил почти 100 млн гривен, в то время как его соперник - чуть более 50 млн.