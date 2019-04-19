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Порошенко прибув на дебати в студію "Суспільного"

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 21:04
Порошенко прибув на дебати в студію "Суспільного"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Володимир Зеленський не прибув на дебати в студію "Суспільного"

Президент Петро Порошенко прибув на "Суспільне" для участі в дебатах перед другим туром виборів. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Модератор теледебатів Мирослава Барчук повідомила, що Володимир Зеленський не прибув на дебати в студію "Суспільного".

Відзначимо, до цього Порошенко і Зеленський провели публічні дебати на НСК "Олімпійський". Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали на коліна під час дебатів на стадіоні. 

"Я готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого сина з фронту. Я готовий стати на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалась свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалася свого батька. І вас запрошую", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, в штабі Зеленського заявляли, що що він не прийде на дебати до телестудії. Заради участі обох кандидатів після стадіону Центральна виборча комісія перенесла ефір на 21:00. Кандидати протягом години могли б провести останні дебати перед виборами. Однак, весь цей час буде надано Петру Порошенку.

Сьогодні стало відомо, що Порошенко витратив на агітацію перед другим туром вдвічі більше Зеленського. Зокрема, президент витратив майже 100 млн гривень, у той час як його суперник - трохи більше 50 млн.

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