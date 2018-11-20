Порошенко представив нового главу Черкаської ОДА

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач,РБК-Україна)

Порошенко представив Олександра Вельбівця

Президент України Петро Порошенко представив нового главу Черкаської облдержадміністрації Олександра Вельбівця. Про це він повідомив у ході зустрічі з активом Черкаської області.

За словами Порошенка, до цього Вельбівець три роки займав посаду глави Черкаської облради.

"Перш за все, я хотів би подякувати Юрію Ткаченку, у нас з ним була серйозна розмова, коли він ще поступав на роботу голови ОДА, я ще не був президентом. Я хотів би подякувати за те, що він зробив в Черкасах і для Черкас. Я хотів би представити Олександра Івановича, але він представлення не потребує. Він людина черкаська. Він має підтримку президента, громадськості і вибір президента - правильний", - сказав він.

Так, Порошенко, коментуючи ситуацію, яка склалася із опаленням в Смілі, доручив новому очільнику ОДА врегулювати ситуацію.

"Ображати людей я не дам, тому в мене буде прохання вже до Олександра Івановича - поїздка в Смілу і розпочати врегулювання ситуації. На пару днів перенесіть свою приймальню до Сміли", - зазначив він.

До цього Вельбівець три роки займав посаду глави Черкаської облради.

Зустріч з активом Черкаської області Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 20 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 листопада міськрада Сміли заявила про намір ввести надзвичайний стан через відсутність тепла. Вже 13 листопада по факту відсутності тепла в Смілі було відкрито кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що 15 листопада Порошенко закликав в найкоротші терміни підключити жителів Сміли до опалення. Порошенко наголосив, що опалення в містах - це пряма відповідальність міських голів, а підготовка до зими - це відповідальність місцевої влади. На даний момент опалювальний сезон в Смілі відновлено.