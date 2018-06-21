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Головою Донецької ОВГА затвердили генерала СБУ Куця, - Жебрівський

НовиниПолітика    21.06.2018 - 00:43
Фото: Олександр Куць (скріншот youtube.com Маріупольське ТВ)
Фото: Олександр Куць (скріншот youtube.com Маріупольське ТВ)

Кабмін затвердив генерала СБУ Куця головою Донецької ОВГА

Колишній глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що Кабінет Міністрів України затвердив генерала СБУ Олександра Куця головою Донецької ОВГА. Про це Павло Жебрівський повідомив в ефірі "5 каналу".

"Тут секрету немає. Сьогодні Кабмін затвердив генерала СБУ Олександра Куця на посаду (голови Донецької ОВГА, - ред.). Думаю, що найближчим часом президент розгляне кандидатуру і видасть указ. І тоді буде представляти його в Донецькій області", - сказав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Павла Жебрівського.

Раніше 13 червня Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації (ОДА).

Зазначимо, в серпні 2017 року Олександр Куць був призначений начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

До цього Куць обіймав посаду начальника Головного управління СБУ в Донецькій області. На сайті президента в публікації від 5 серпня 2017 року говориться, що він пройшов люстраційні перевірки.

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Теги публікації: Павло Жебрівський, Донецкая область, ВГА  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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