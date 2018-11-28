Порошенко представил в Чернигове нового главу ОГА

Фото: Александр Мысник (mena.org.uа)

Подчеркнем, пока на сайте президента указ о назначении отсутствует

Президент Украины Петр Порошенко 28 ноября 2018 года в ходе визита в Черниговскую область представил нового председателя Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Подчеркнем, пока на сайте президента указ о назначении отсутствует.

"Представил нового главу Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника. Господин Мысник имеет большой опыт работы на ответственных должностях в области, более того здесь родился, и вся жизнь его связана с Черниговской областью. Приветствую Александра Петровича с назначением", - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня глава государства находится с визитом в Черниговской области в связи с введением военного положения.

В ходе посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ Порошенко заверил, что ограничение каких-либо конституционных прав и свобод украинцев не планируется, а введение военного положения необходимо прежде всего для защиты украинских военных.

Добавим также, президент распорядился в случае наземной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины сразу повысить зарплату военным, а не с 1 января 2019 года, как это планировалось.