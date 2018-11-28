Порошенко представив у Чернігові нового голову ОДА

Фото: Олександр Мисник (mena.org.uа)

Підкреслимо, наразі на сайті президента указ про призначення відсутній

Президент України Петро Порошенко 28 листопада 2018 року у ході візиту у Чернігівську область представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Підкреслимо, наразі на сайті президента указ про призначення відсутній.

"Представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника. Пан Мисник має великий досвід роботи на відповідальних посадах в області, ба більше тут народився, і все життя його пов’язане з Чернігівщиною. Вітаю Олександра Петровича з призначенням", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні глава держави перебуває з візитом у Чернігівській області у зв'язку з введенням воєнного стану.

У ході відвідин 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ Порошенко запевнив, що обмеження будь-яких конституційних прав і свобод українців не планується, а введення воєнного стану необхідне перш за все для захисту українських військових.

Додамо також, президент розпорядився у разі наземної агресії Російської Федерації (РФ) проти України відразу підвищити зарплату військовим, а не з 1 січня 2019 року, як це планувалося.