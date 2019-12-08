Порошенко предостерег от уступок Путину на нормандской встрече

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко выступил на вече "Красные линии"

На акцию "Красные линии" десятки тысяч граждан вышли с целью донести участникам переговоров в нормандском формате общую позицию: никаких уступок стране-агрессору и ее лидеру Владимиру Путину не может быть. Об этом пятый президент Петр Порошенко заявил во время выступления на Всеукраинском вече.

Народное вече "Красные линии" на Майдане Независимости Более 20 тысяч украинцев вышли сегодня на Майдан Независимости в Киеве, тысячи на площади своих родных городов по всей Украине. Власть настолько напугана, что объявила наше мирное вече Майданом. Но это не так. Это – вече поддержки Украины. Единственный, против кого это вече – Путин! Вместе мы почтили память'ять наших спивитчизникив, которые на этой неделе погибли во время пожара в Одессе. Это – боль для всей Украины. Но мы не можем забыть и десятки тысяч погибших украинских воинов, которые стали жертвой российской агрессии. Мы требуем от властей не идти на уступки Путину, пока не будет освобожден последний клочок украинской земли. Это должны услышать и наши союзники, и украинский президент. Мир для нас – когда российские войска уйдут с нашей земли. Мир для нас – когда российские танки, артиллерия уйдут с украинской земли. Мир для нас – когда российские наемники пойдут прочь с нашей земли. А если и останутся – то в тюрьмах, відповідачи за смерть украинцев. Мы искренне желаем успеха украинской делегации в Париже завтра. Мы верим в нашу победу, но и не допустим поражения! Мы сильны, потому что мы вместе! Слава Украине! Опубликовано Петром Порошенко Воскресенье, 8 декабря 2019 г.

"Мы все собрались здесь для того, чтобы голос из киевского вече был услышан в Париже. Был услышан Ангелой Меркель – надежным другом Украины, с которой я встречался две недели назад на съезде Европейской народной партии в Загребе, где мы получили четкую позицию Германии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Порошенко.

Он поблагодарил канцлера Германии за последовательную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Мы за то, чтобы с нами был народ Франции. И это сообщение Эмманюэлю Макрону, президенту Французской Республики. Нельзя идти на любые уступки Путину, пока не будет освобожден последний клочок украинской земли", – подчеркнул Порошенко.

"Мы здесь, чтобы голос отсюда был услышан и украинским президентом. Это чрезвычайно важно. У нас есть основания настаивать на этом. Все помнят его стремление стать на колени перед Путиным? Этого нельзя делать", - добавил политик.

Нардеп призвал продолжать доказывать миру, что ответственность за войну лежит на Кремле и лично на Путине.

"Нам говорили: "закончить войну очень просто, надо просто перестать стрелять". Почти 8 месяцев прошло, и наконец пришло отрезвление, что центр войны – в России", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Он отметил, что мир - это "когда российские войска уйдут с нашей земли, когда российские танки и артиллерия уйдут".

"Когда российские наемники из групп Вагнера и других уйдут. А если хотят остаться, то лишь в тюрьмах, отвечая за смерти наших граждан", – убежден Порошенко.

Он напомнил слова президента Европейской народной партии, бывшего президента Европейского совета Дональда Туска как предостережение всей Европе и миру: "Если вы сдадите Украину – вы сдадите Европу. Без свободной Украины не может быть свободной Европы".

Предупредительные акции накануне переговоров в нормандском формате проходят по всей Украине и во многих городах мира. По оценкам организаторов, в Киеве на Майдане независимости в акции приняли участие двадцать тысяч человек.