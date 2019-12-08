Порошенко застеріг від поступок Путіну на нормандській зустрічі

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко виступив на віче "Червоні лінії"

На акцію "Червоні лінії" десятки тисяч громадян вийшли з метою донести учасникам переговорів у нормандському форматі спільну позицію: жодних поступок країні-агресору та її лідеру Володимиру Путіну не може бути. Про це п’ятий президент Петро Порошенко заявив під час виступу на Всеукраїнському віче.

Народне віче "Червоні лінії" на Майдані Незалежності Більше 20 тисяч українців вийшли сьогодні на Майдан Незалежності у Києві, тисячі на площі своїх рідних міст по всій Україні. Влада настільки налякана, що оголосила наше мирне віче Майданом. Але це не так. Це – віче підтримки України. Єдиний, проти кого це віче – Путін! Разом ми вшанували пам'ять наших співітчизників, які цього тижня загинули під час пожежі в Одесі. Це – біль для всієї України. Але ми не можемо забути і десятки тисяч загиблих українських воїнів, які стали жертвою російської агресії. Ми вимагаємо від влади не йти на поступки Путіну, поки не буде звільнений останній клаптик української землі. Це мають почути і наші союзники, і український президент. Мир для нас – коли російські війська підуть геть з нашої землі. Мир для нас – коли російські танки, артилерія підуть геть з української землі. Мир для нас – коли російські найманці підуть геть з нашої землі. А якщо і залишаться – то у в‘язницях, відповідачи за смерть українців. Ми щиро бажаємо успіху українській делегації у Парижі завтра. Ми віримо в нашу перемогу, але і не допустимо поразки! Ми сильні, бо ми разом! Слава Україні! Опубліковано Петром Порошенком Неділя, 8 грудня 2019 р.

"Ми всі зібрались тут для того, щоб голос з київського віче був почутий в Парижі. Був почутий Ангелою Меркель – надійним другом України, з якою я зустрічався два тижні тому на з`їзді Європейської народної партії у Загребі. Де ми отримали чітку позицію Німеччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Порошенко.

Він подякував канцлеру Німеччини за послідовну підтримку України у боротьбі з російською агресією.

"Ми за те, щоб з нами був народ Франції. І це повідомлення Емманюелю Макрону, президенту Французської Республики. Не можна йти на будь-які поступки Путіну, поки не буде звільнений останній клаптик української землі", – наголосив Порошенко.

"Ми тут, щоб голос звідси був почутий і українським президентом. Це надзвичайно важливо. У нас є підстави наполягати на цьому. Всі пам‘ятають його прагнення стати на коліна перед Путіним? Цього не можна робити", - додав політик.

Нардеп закликав продовжувати доводити світові, що відповідальність за війну лежить на Кремлі і особисто на Путіні.

"Нам говорили: "закінчити війну дуже просто, треба просто перестати стріляти". Майже 8 місяців пройшло, і нарешті прийшло протверезіння, що центр війни – у Росії", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

Він зазначив, що мир - це "коли російські війська підуть геть з нашої землі, коли російські танки і артилерія підуть геть".

"Коли російські найманці з груп Вагнера та інших підуть геть. А якщо прагнуть залишитись – то лише у в’язницях, відповідаючи за смерті наших громадян", – переконаний Порошенко.

Він нагадав слова президента Європейської народної партії, колишнього президента Європейської ради Дональда Туска як застереження усій Європі та світові: "Якщо ви здасте Україну – ви здасте Європу. Без вільної України не може бути вільної Європи".

Попереджувальні акції напередодні переговорів у нормандському форматі відбуваються по всій Україні та у багатьох містах світу. За оцінками організаторів, у Києві на Майдані незалежності в акції взяли участь двадцять тисяч людей.