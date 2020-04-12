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Порошенко предлагает предусмотреть в бюджете выплаты малообеспеченным

Новости » Политика     12.04.2020 - 11:27
Порошенко предлагает предусмотреть в бюджете выплаты малообеспеченным
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, такие еженедельные выплаты малообеспеченным гражданам должны продолжаться в течение как минимум 4 месяцев

Власть должна предусмотреть специальные выплаты из бюджета малообеспеченным гражданам для покупки продуктов и компенсации процентов по кредитам для бизнеса. Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

В пресс-службе отмечают, что предложения Порошенко по социальной поддержке украинцев во время эпидемии внесены на рассмотрение бюджетного комитета парламента.

Порошенко убежден, такие еженедельные выплаты малообеспеченным гражданам должны продолжаться в течение как минимум 4 месяцев.

Напомним, согласно законодательству, малообеспеченная семья - это семья, которая по уважительным или независимым от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

В Украине насчитывается более 300 тысяч таких семей. Общая сумма финансирования, необходимая для такой программы, составляет чуть более 2 миллиардов гривен, добавляют в Порошенко.

В политсиле также отмечают, что сейчас помощь людям по всей Украине оказывают волонтеры и активисты из ГО "Справа Громад", а также представители "ЕС". Средствами Фонда Порошенко и благодаря благотворительным взносам уже сформировано около 13 тысяч продуктовых наборов.

Для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, который теряет доходы от введения карантинных мероприятий, Порошенко предлагает правительству ввести механизм компенсации процентов по кредитам, срок оплаты которых приходился на период, заканчивающийся последним числом месяца, в котором завершается действие карантина.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медиков на случай их заражения COVID 19. По убеждению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.

По состоянию на 11 апреля, согласно официальным данным Минздрава, в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 390 работников медицинских учреждений.

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