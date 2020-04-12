Порошенко пропонує передбачити в бюджеті виплати малозабезпеченим

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, такі щотижневі виплати малозабезпеченим громадянам мають тривати протягом як мінімум 4 місяців

Влада має передбачити спеціальні виплати з бюджету малозабезпеченим громадянам для купівлі харчів та компенсації відсотків за кредитами для бізнесу. Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

В прес-службі зазначають, що пропозиції Порошенка щодо соціальної підтримки українців під час епідемії внесені на розгляд бюджетного комітету парламенту.

Порошенко переконаний, такі щотижневі виплати малозабезпеченим громадянам мають тривати протягом як мінімум 4 місяців.

Нагадаємо, відповідно до законодавства, малозабезпечена сім’я - це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

В Україні налічується понад 300 тисяч таких родин. Загальна сума фінансування, необхідна для такої програми, складає трохи понад 2 мільярдів гривень, додають у Порошенка.

В політсилі також зазначають, що наразі допомогу людям по всій Україні надають волонтери та активісти з ГО "Справа Громад", а також представники "ЄС". Коштом Фонду Порошенка та завдяки благодійним внескам вже сформовано близько 13 тисяч продуктових наборів.

Для підтримки малого, середнього та великого бізнесу, який втрачає доходи від запровадження карантинних заходів, Порошенко пропонує уряду запровадити механізм компенсації відсотків за кредитами, строк сплати яких припадав на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.

Станом на 11 квітня, згідно з офіційними даними МОЗ, в Україні з початку епідемії коронавірусом заразилися 390 працівників медичних установ.