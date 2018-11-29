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Порошенко поздравил Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии

Новости » Политика    29.11.2018 - 10:45
Порошенко поздравил Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По итогам голосования президентом Грузии избрали Саломе Зурабишвили

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Порошенко.

Порошенко поздравил Саломе Зурабишвили с ее избранием на пост президента Грузии.

"Желаю вам всяческих успехов в обеспечении демократического европейского развития и консолидации общества в Грузии. Я убежден в дальнейшем углублении стратегического партнерства между нашими двумя странами", - написал Порошенко.

Порошенко поздравил Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии

Напомним, на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили.

По итогам подсчета 100% голосов за Зурабишвили проголосовали 1,1 млн голосов (59,52%). Ее оппонент Григол Вашадзе набрал 780,6 тыс. голосов (40,48%).

Отметим, формально Зурабишвили шла на выборы как независимый кандидат, но ее поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Вашадзе баллотировался от партии "Единое национальное движение". Также сообщается, что церемония инаугурации Зурабишвили пройдет 16 декабря.

В свою очередь, экс-президент Грузии Саакашвили призвал не признавать результаты выборов президента Грузии. Во время прямого включения по скайпу в эфире телекомпании "Рустави 2" Саакашвили призвал народ перейти к режиму всеобщего неповиновения.

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