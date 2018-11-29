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Порошенко привітав Зурабішвілі з обранням на пост президента Грузії

Новини » Політика    29.11.2018 - 10:45
Порошенко привітав Зурабішвілі з обранням на пост президента Грузії
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За підсумками голосування президентом Грузії обрали Саломе Зурабішвілі

Президент України Петро Порошенко привітав Саломе Зурабішвілі з перемогою на президентських виборах в Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Порошенко.

Порошенко привітав Саломе Зурабішвілі з її обранням на посаду президента Грузії.

"Бажаю вам усіляких успіхів у забезпеченні демократичного європейського розвитку та консолідації суспільства в Грузії. Я переконаний у подальшому поглибленні стратегічного партнерства між нашими двома країнами", - написав Порошенко.

Порошенко привітав Зурабішвілі з обранням на пост президента Грузії

Нагадаємо, на президентських виборах у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі.

За підсумками підрахунку 100% голосів за Зурабішвілі проголосували 1,1 млн голосів (59,52%). Її опонент Грігол Вашадзе набрав 780,6 тис. голосів (40,48%).

Зазначимо, формально Зурабішвілі йшла на вибори як незалежний кандидат, але її підтримала правляча партія "Грузинська мрія". Вашадзе балотувався від партії "Єдиний національний рух". Також повідомляється, що церемонія інавгурації Зурабішвілі пройде 16 грудня.

У свою чергу, екс-президент Грузії Саакашвілі закликав не визнавати результати виборів президента Грузії. Під час прямого включення по скайпу в ефірі телекомпанії "Руставі 2" Саакашвілі закликав народ перейти до режиму загальної непокори.

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