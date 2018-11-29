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В Грузии объявили результаты президентских выборов

Новости » Политика    29.11.2018 - 10:32
В Грузии объявили результаты президентских выборов
Фото: избранный президент Саломе Зурабишвили (Salome Zourabichvili/ Facebook)

Инаугурация Зурабишвили пройдет 16 декабря

На президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Грузии.

Сообщается, что по итогам подсчета 100% голосов за Зурабишвили проголосовали 1,1 млн голосов (59,52%). Ее оппонент Григол Вашадзе набрал 780,6 тыс. голосов (40,48%).

Отметим, формально Зурабишвили шла на выборы как независимый кандидат, но ее поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Вашадзе баллотировался от партии "Единое национальное движение". Также сообщается, что церемония инаугурации Зурабишвили пройдет 16 декабря.

Напомним, второй тур президентских выборов в Грузии прошел 29 ноября. Нынешние выборы стали последними, когда президента избирают всенародным голосованием. Полномочия следующего президента будут существенно ограничены.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже призвал сторонников не признавать результаты второго тура выборов. Он также отметил, что "Единое национальное движение" переходит в режим массового гражданского неповиновения. Он также отметил, что собирается вернуться в Грузию.

 

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