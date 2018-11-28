Саакашвили призвал не признавать результаты выборов президента Грузии

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также экс-президент Грузии призвал полицию "встать на сторону народа"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников не признавать результаты второго тура выборов, которые проходят в стране сегодня, 28 ноября 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Отмечается, что во время прямого включения по скайпу в эфире телекомпании "Рустави 2" Саакашвили призвал народ перейти к режиму всеобщего неповиновения.

"Мы переходим в режим массового гражданского неповиновения. Призываю полицию встать на сторону народа, призываю вооруженные силы не выполнять незаконные приказы. Я также призываю здоровую часть государственного аппарата дистанцироваться от криминальной группировки, которая захватила страну", - заявил экс-президент.

Он также отметил, что собирается вернуться в Грузию, независимо от того, чем это может ему грозить.

Напомним, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Грузии лидирует поддерживаемая правящей партией Саломе Зурабишвили.

Отметим, ранее кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сторонники партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили угрожают ей и ее детям.