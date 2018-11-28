В Грузии начался второй тур выборов президента

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Избиратели выбирают между Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе

В Грузии начался второй тур президентских выборов. Избиратели выбирают между независимым кандидатом Саломе Зурабишвили (партия "Грузинская мечта"), и Григолом Вашадзе (оппозиционная коалиция "Сила в единстве"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Спутник.Грузия".

Эти выборы в Грузии являются особенными. Последнего избираемого народом президента Грузии граждане впервые в истории президентских выборов будут выбирать со второй попытки. Таким образом завершится трансформация президентской республики в парламентскую. В соответствии с поправками в Конституцию (вступают в силу после инаугурации), полномочия новоизбранного президента будут существенно ограничены.

Как отмечается, оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел в грузинском правительстве, когда президентом страны был Михаил Саакашвили.

По словам главы Центральной избирательной комиссии Грузии Аны Микеладзе, в 08:00 открылись 3703 избирательных участка, в том числе в более 30 зарубежных странах. Они будут работать до 20:00. ЦИК сообщила, что во втором туре президентских выборов могут принять участие 3 миллиона 528 тысяч 658 избирателей.

В первом туре, в котором участвовали 25 кандидатов, Зурабишвили получила 38,64 % голосов избирателей, а Вашадзе - 37,74 %.

Напомним, нынешнний президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал население к активности во втором туре выборов президента страны.

Ранее РБК-Украина писало, что перед вторым туром выборов президента Грузии в дипломатических миссиях - посольствах и консульствах - за рубежем в короткий период времени на консульский учет встали около 7 тыс. граждан страны.