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Порошенко поздравил украинцев с возвращением домой

Новости » Политика    07.09.2019 - 14:37
Порошенко поздравил украинцев с возвращением домой
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко отметил, что освобождение украинцев - это большое и радостное событие

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил украинских политзаключенных и моряков с возвращением домой. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Освобождение украинцев – пленников Кремля – это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!", - написал Порошенко.

Он отметил, что как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знает, что простых и линейных решений здесь не бывает.

"Горжусь тем, что решение Международного морского трибунала, которое мы выбороли весной, приперло Путина к стене и побудило наконец-то освободить наших героев. Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. У нас впереди изнурительная борьба со злейшим врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - написал Порошенко.

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